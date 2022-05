Tirana, lo striscione dedicato a Mourinho: «Benvenuto a Little Rome»

Tirana è già giallorossa. La capitale albanese ha scelto da che parte stare e per chi tifare nella finale tra Roma e Feyenoord. In città campeggia un maxi striscione dedicato a Mourinho, con l'immagine diventata ormai storica di lui sulla vespa brandizzata dal lupetto. "Benvenuto a Little Roma". A condividere questo omaggio straordinario è il sindaco di Tirana. La sua gioia e quella degli albanesi si taglia nell'aria della città che ospiterà la neonata Conference League, che il 25 maggio arriverà al suo atto conclusivo. Proprio con la squadra di Mourinho protagonista assoluta di un percorso europeo indimenticabile.