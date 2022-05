Roma, allarme sicurezza a Tirana: timori per l'ordine pubblico. Schierata polizia italiana e olandese

Alcuni tifosi della Roma e del Feyenoord sono già a Tirana, ma il blocco consistente arriverà tra oggi e domani attraverso voli di linea, traghetti e charter (sarebbero circa 1000 in totale gli ultras attenzionati dalle forze dell'ordine). Una vera e propria invasione che metterà a dura prova l’ordine pubblico della città: sono scesi in campo 14 poliziotti italiani e olandesi arrivati in Albania nei giorni scorsi per monitorare la situazione, inoltre, il governo locale schiererà sulle strade centinaia di forze dell’ordine per evitare che i due schieramenti si scontrino. Già ieri sera i vicoli del centro erano presidiati da poliziotti armati. I buttafuori di qualche ristorante hanno l’ordine di non far entrare tifosi all’interno e l’area antistante lo stadio è completamente recintata quasi a voler creare una zona cuscinetto.

Tirana, il punto di ritrovo dei tifosi della Roma

Insomma, si sta facendo di tutto per non rendere una partita di calcio una guerra, sforzi messi in campo anche dall’amministrazione della città che chiuderà la viabilità e gli uffici pubblici per tutta la giornata del 25 maggio. I tifosi della Roma si riuniranno il giorno della partita a partire dalle 13 in Kryqezimi 21 Dhjetor, una piazza che dista circa 2,5 chilometri dallo stadio. Da lì partirà un corteo scortato da agenti in borghese che terminerà davanti alla “curva sud” dell’impianto. L’ingresso sarà consentito solo con il biglietto che dovrà essere scaricato davanti al tornello con una connessione internet o wifi. L’avvertenza è di non arriverà davanti allo stadio con il cellulare scarico. E a proposito di biglietti: i cittadini albanesi hanno avuto molta facilità ad acquistare i biglietti per la finale attraverso il portale Uefa. Alcuni di loro li hanno messi in vendita sul web a prezzo maggiorato. Cosa significa? Che tifosi olandesi e romanisti potrebbero essere molti di più rispetto alle previsioni.