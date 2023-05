Roma-Siviglia, la storia di Marta: «Mi laureo in biologia ma mio papà non verrà perché preferisce andare a Budapest»

La storia ha quasi dell'incredibile. E ha scatenato un dibattito acceso. Perché c'è chi la pensa in un modo, e chi invece la pensa nella maniera opposta. Ma raccontiamola prima: durante il programma "I Lunatici" in onda su Rai Radio 2 e condotto da Roberto Arduini e Andrea di Ciancio, è arrivata una telefonata da parte di Marta, futura biologa, che mercoledì prossimo, 31 maggio, discuterà la propria tesi di laurea. E fin qui tutto bene, una notizia bellissima per la ragazza e anche per la sua famiglia. Ma mercoledì 31 maggio, a Budapest, in Ungheria, è in programma la finale di Europa League tra la Roma di Mourinho e il Siviglia di Mendilibar. Una data storica per i giallorossi, alla seconda finale di fila europea dopo quella di Conference League dell'anno scorso di Tirana, che sognano di alzare un altro trofeo.

«Mio padre preferisce la Roma»

«Mi chiamo Marta e vorrei raccntarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male», esordisce in questo modola ragazza. Che poi entra nel dettaglio della vicenda: «Mercoledì mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia a Budapest.

Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio». Insomma, la storia è questa, e fa ridere ma anche riflettere (citando dei meme del web). Fatto sta che da lì in poi si è scatenato davvero in maniera acceso un dibattito.

Polemiche accese

Una notizia così, ovviamente, ha fatto scatenare le polemiche. E c'è chi dice che non è possibile che un padre in un giorno così importante per la propria figlia possa pensare alla Roma, e c'è chi invece sottolinea, scherzosamente, che dopo tanti sacrifici che sicuramente l'uomo ha fatto anche per aiutare economicamente la figlia a laurearsi sia arrivato il momento di "lasciarlo un poco in pace". Insomma, questo padre ha un pensiero diverso da quello di De Rossi, che qualche giorno fa, su Instagram, ha spiegato che nonostante l'invito ricevuto dalla Roma per andare a Budapest non ci sarà: in questo caso DDR preferisce stare vicino alla figlia che si diploma. «Non c'è finale che tenga» è il pensiero dell'ex capitano giallorosso.