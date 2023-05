Roma, Mourinho punta tutto sulla finale: out Dybala, Pellegrini e Spinazzola. Matic: «Lui sa come vincere»

La Roma torna ad allenarsi dopo due giorni di stop. In ordine temporale ci sarà prima la Fiorentina (sabato) e poi la finale con il Siviglia, ma la mente è tutta a Budapest. Ogni decisione è mossa in ottica finale di Europa League, come quella di risparmiare in allenamento Dybala, Pellegrini e Spinazzola. Paulo è ancora alle prese con le terapie alla caviglia, mentre il capitano è uscito dolorante dalla partita di Salerno anche lui per un infortunio alla caviglia. Dovrebbe recuperare per Firenze, ma partirà dalla panchina per poi giocare qualche minuto.

Roma a Budapest, Mourinho è in ansia per le condizioni dei tre assi Dybala, Smalling e Wijnaldum

«Il nostro obiettivo, della squadra e della società è vincere la finale. Si tratta di una finale, una partita che potrebbe significare molto, ma indipendentemente da come andrà sappiamo che la nostra stagione è stata una gran bella stagione», ha detto Nicola Zalewski. Matic, che ha seguito José a Roma, lo conosce come nessun altro: «Penso che il nostro mister ha grande esperienza a giocare queste gare. Trasmette energia alla squadra e questa cosa fa la differenza. Mourinho non cambia mai.

Ho trovato un campionato difficile perché ci sono squadre con qualità. Tatticamente si gioca molto bene ed è diverso dalla Premier. In Inghilterra si attacca di più, ma non è facile giocare qui. Tutti hanno qualità e penso che sia un campionato difficile».