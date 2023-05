Mourinho «in lizza per la panchina del Psg»: l'ultima voce dalla Francia. Ci sono anche Motta e Gallardo

Tiene banco a Parigi il toto-allenatore per il prossimo anno. La panchina del Psg traballa e Christophe Galtier sarebbe in bilico, salvo una clamorosa conferma. I vertici del club, secondo quanto riferisce L’Equipe, stanno valutando diversi profili alla ricerca di quello ideale. Tra questi, come trapelato nelle scorse settimane, continua ad esseci anche Josè Mourinho adesso alle prese con la finale di Europa League. Tra i nomi ci sono anche quelli di Motta e Gallardo.

Mourinho, peró, potrà contare sull’endorsment di Luis Campos ds del Psg e amico di lunga data di Mourinho. Lo Special One ha ancora un anno di contratto con la Roma, ma a più riprese ha fatto intendere di voler incontrare i Friedkin per parlare di futuro. Tradotto, sta chiedendo il rinnovo contrattuale. Nessuna chiamata è ancora arrivata, per la proprietà della Roma la prioritá è la finale con il Siviglia di mercoledì prossimo. Così come per Mourinho.