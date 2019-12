Juventus, Sarri: «Adesso mi sto divertendo, l'obiettivo è la perfezione»

L’utopia della perfezione attraverso il divertimento. Il sarrismo applicato alla Juventus sta dando risultati positivi ma i margini di miglioramento sono ancora parecchi. Sarri ha troppa esperienza per non capire che vanno mantenute alcune certezze e non bisogna avere fretta di rivoluzionare una squadra che ha imparato anche ad entusiasmare. «Ultimamente in allenamento e in partita mi sto divertendo - spiega l’allenatore alla vigilia della Supercoppa -. Per me è fondamentale, vuol dire che la squadra sta cercando di giocare il calcio che propongo e possiamo migliorare ancora tanto. L'obiettivo deve essere una perfezione utopica, per trovare sempre nuovi stimoli per migliorare.

Intanto abbiamo trovato la continuità, giocando 23 partite e perdendone una».

Lazio. «In una partita secca la Lazio è ancora più pericolosa, è una squadra forte tecnicamente e fisicamente, è incredibile come non sia finita in Champions l'anno scorso. Ha uno dei centrocampi più forti d'Italia, un attaccante da 17 gol in 16 partite. E' una partita difficile, ma non creso possa incidere nei prossimi cinque mesi eventualmente in campionato».

Tattica e cavalli. «L'allenatore non deve stravolgere i giocatori per allenare se stesso, ma deve incidere sull'organizzazione di una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori».

Tridente. «Non lo so, non ne ho ancora idea. Ieri avevamo tanti giocatori stanchi da Genova. Vediamo se oggi la situazione è migliorata. Altrimenti dobbiamo cambiarne tanti rispetto a Genova, non lo so ancora».

Primo trofeo italiano. «L'anno scorso ho fatto tre finali, è una partita importante a cui teniamo in particolar modo, abbiamo bisogno di grandi motivazioni».

Politica. «Non mi interessa. Ho smesso di seguire la politica anni fa e quella sportiva mi interessa ancora meno. Sono molto legato alle tradizioni, ma credo anche alle innovazioni e domani sono curioso di vedere che clima si respira allo stadio».

