StarCasinò è nuovo premium partner della Roma: ecco tutte le iniziative per i tifosi

StarCasinò Sport è il nuovo Premium Partner della AS Roma. L’annuncio arriva tramite il video “Esperienze Romane” che ripercorre i luoghi iconici della Capitale e che racconta il legame con i suoi tifosi riprendendo il celebre film “Vacanze Romane”. Grazie al concorso “Il nuovo modo di Vivere la Roma”, i tifosi romanisti potranno vincere biglietti VIP, maglie gara autografate dai campioni giallorossi e molti altri premi esclusivi. «Siamo particolarmente felici di questa Partnership, desideravamo lavorare con la AS Roma sia per la sua importanza che per quel legame unico tra la città e la squadra, identificando i tifosi come i veri protagonisti dell’esperienza calcistica, proprio come fa StarCasinò Sport», ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.

«Inoltre, con l’arrivo della nuova proprietà si è creato un ambiente ancora più ambizioso calcisticamente e si stanno costruendo le basi per un futuro importante a livello mondiale. Siamo certi di ottenere grandi soddisfazioni insieme». Ha commentato l’accordo anche Francesca Broggi, Head of Marketing Italy di StarCasinò Sport: «La AS Roma è un Club speciale con una tifoseria unica ammirata in tutto il mondo. Con la guida tecnica di Mourinho ha già ottenuto una grande vittoria sul palcoscenico europeo e siamo certi che sia solo il primo di altri grandi traguardi. Noi vogliamo entusiasmare, coinvolgendoli in esperienze uniche, tutti i tifosi giallorossi provando a fare conoscere loro la nostra visione del calcio e dello sport». Per rendere questo campionato ancora più ricco di adrenalina, StarCasinò Sport ha creato sul sito una pagina dedicata ai tifosi romanisti per coinvolgerli in divertenti quiz e gamification ad hoc con cui si possono vincere i tanti premi in palio. Anche i social del club e del brand diventeranno teatro di uno storytelling speciale dedicato ad una tifoseria unica che ogni anno incanta calciatori e amanti del calcio di tutto il mondo.