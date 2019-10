Sospesa Dudelange-Qarabag: drone con i colori dell'Armenia, gli azeri si infuriano

Il conflitto tra Armenia e Azerbaigian invade anche i campi dell'Europa League. E ha come effetto diretto la sospensione della sfida tra Dudelange e Qarabag per una trentina di minuti. Succede tutto poco dopo la mezz'ora del primo tempo quando gli azeri segnano la rete del raddoppio con Michel. A quel punto, mentre i giocatori della squadra lussemburghese riportano la palla al centro del campo spunta un drone con un drappo con i colori dell'Armenia. E' il caos. I giocatori del Qarabag provano addirittura ad abbattere il drone con il pallone, mentre i tifosi provano l'invasione di campo. L'arbitro sospende il match per evitare che la situazione degeneri e sono dopo una mezz'ora riesce a rimettere la palla al centro.



Ultimo aggiornamento: 22:05

