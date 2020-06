Spaventoso volo per la giovanissima skateborder inglese Brown: precipita dalla pista a testa in giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaventoso incidente per la giovanissima skateboarder Sky Brown di 11 anni del Team GB che viene considerata "fortunata ad essere viva" dopo essersi fratturata il cranio in un incidente horror durante l'allenamento. Brown, che è destinata a diventare la più giovane olimpionica della Gran Bretagna ai prossimi giochi di Tokyo, è volata via dal suo skateboard in cima a una rampa alta ed è atterrata a testa in giù sul pavimento sottostante.Trasportata in aereo in ospedale è stata ricoverata con una mano e il posto fratturati e una ferita al cranio.