Inter-Bologna: probabili formazioni in Coppa Italia. Orario e dove vederla in tv

Domani sarà un'altra serata di Coppa Italia con l'Inter che scende in campo al San Siro contro il Bologna per il prossimo turno della competizione. I rossoblù arrivano alla sfida dopo aver vinto contro la Roma nel fine settimana, uno sconto diretto improtante per la corsa al quarto posto, che significa Champions League. Big match anche per Lautaro e compagni, con Simone Inzaghi che ha affrontato e vinto contro il club che lo ha cristallizzato nel calcio professionistico sia come calciatore che come allenatore: la Lazio.

