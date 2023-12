Zeman torna in campo dopo l'ischemia: via libera dei medici all'allenatore del Pescara

Sospiro di sollievo per il Pescara e per tutti gli appassionati di calcio che erano rimasti in ansia da martedì. Zdenek Zeman era stato ricoverato a causa di un'ischemia transitoria. Come riporta Ansa, il boemo che ha gIidato Foggia, Roma e Lazio tra le tante squadre, ha ricevuto l'ok dei medici ed è tornato in campo ad allenare gli abruzzesi. Il settantaseienne aveve già sorpreso i medici nel fine settimana, quando durante un controllo era stato trovato a scrivere la formazione su un foglio nonostante fosse allettato. Ora, invece, è arrivato il via libera con Zdenek dismesso venerdì che può tornare in campo.

