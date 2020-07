​Serie A, sì ai nuovi orari: 16,45-19 e 21,15

Sì ai nuovi orari. La serie A anticipa di mezzora tutte le partite. La decisione verrà ufficializzata oggi al termine delle varie riunioni già in corso. Si stava lavorando per cominciare già da domani con il derby di Torino. Ma quasi sicuramente si partirà dalla prossima settimana visto che rimarrebbe solo uno slot pomeridiano che non sarà più alle 17,15 ma alle 16.45. E che potrebbe essere facilmente riprogrammato nel secondo slot che sarà alle 19.

L’ultima partita comincerà alle 21,15. D’accordo anche l’Assocalciatori che in precedenza su questo punto era stata ferrea. La decisione nasce da una esigenza diffusa. Troppo tardi. Ascolti in calo e spettatori in fuga. Ecco allora che per ridare appeal al prodotto si gioca d’anticipo. Tra uno slot orario e l'altro rimarranno le classiche due ore e un quarto da regolamento.

Messi, divorzio dal Barcellona: in Spagna ne sono sicuri

Ultimo aggiornamento: 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA