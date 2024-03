Ternana, date e orari di una volata verso la salvezza

Dal lunedì di Pasquetta fino al solito gran finale del venerdì sera. In mezzo, tre volte di sabato, un ultimo infrasettimanale nel giorno della festa dei lavoratori e poi una giornata spostata alla domenica. Mancano otto partite alla fine del campionato di serie B. Sono otto partite nelle quali la Ternana tenta il tutto per tutto per portare a casa più punti che può e per mirare a raggiunger l'obiettivo salvezza. Ecco in quali giorni e in quali orari andrà in scena la volata finale rossoverde verso la permanenza in serie B. Lunedì primo aprile, Pasquetta, si gioca a Genova con la Sampdoria alle ore 20,30. Poi, seguono ben quattro partite di fila da giocare sempre di sabato e alle ore 14. Sono Ternana-Modena alla 32' giornata, Cremonese-Ternana alla 33', Brescia-Ternana alla 34' e Ternana-Ascoli alla 35'. Quindi, turno infrasettimanale di mercoledì primo maggio con i rossoverdi impegnati alle ore 15 sul campo del Sudtirol. Fischio d'inizio alle ore 15 anche alla 37' giornata spostata a domenica 5 maggio, con la squadra di Roberto Breda in casa contro il Catanzaro. Infine, l'ultima di campionato sarà, come è tradizione in serie B da parecchi anni, di venerdì sera. In campo alle ore 20,30 del 10 maggio, per l'ultimo turno della stagione regolare, con la Ternana in trasferta a Piacenza con la Feralpisalò. Finita la stagione regolare, spazio a playoff e playout. I primi partiranno il 17 e il 18 maggio con i preliminari, per terminare il 30 maggio e il 2 giugno con la doppia finale. I secondi, invece, con sfida doppia tra la quartultima e la quintultima in classifica, si giocheranno giovedì 16 maggio (gara di andata) e giovedì 23 maggio (gara di ritorno).

