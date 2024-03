Sciopero treni 23 e 24 marzo 2024, weekend difficile per chi si mette in viaggio. L'agitazione nazionale è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome (CUB Trasporti, SGB e USB) per il personale del Gruppo Fs Italiane. Disagi e disservizi si potrebbero avere anche per Italo e Trenord.

