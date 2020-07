Serie A, ora la Juventus ha la chance di chiudere il discorso scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per mesi Juventus Lazio è stata indicata come la stella polare del campionato. Poteva, doveva, essere la sfida verità, il match che avrebbe potuto decidere lo scudetto. La storia post lockdown è nota a tutti, questa sera la partita di Torino avrà un significato importante solo per i bianconeri, sia in chiave scudetto sia per il destino di Sarri. In verità il futuro del tecnico sarà più che altro determinato dalla Champions, ciò non toglie che siano già tante le nubi che si agitano sopra la sua testa. La delusione in casa biancoceleste per ciò che poteva essere e non sarà è evidente, resa ancor più grande dai balbettii della Juventus. C’è tanto rimpianto, per ironia della sorte anche stasera Inzaghi non avrà a disposizione sei potenziali titolari, tra cui Luis Alberto. Anche se la Juventus conquisterà lo scudetto per mancanza di avversari, la Lazio ha l’obbligo di tirare fuori l’orgoglio. Allenamenti, preparazione, infortuni, pressione psicologica e sfortuna: ciò che ha impedito e frenato la splendida corsa dovrà essere d’insegnamento per la prossima stagione. Da settembre gli impegni, come le attese della piazza, saranno decisamente superiori e gli investimenti sulla squadra dovranno essere direttamente proporzionali alle aspettative. A 4 giornate dal termine, scudetto a parte, il campionato mantiene ancora motivi d’interesse: il duello Roma-Milan per evitare i preliminari di Europa League e la terza squadra che dovrà retrocedere. Se il Milan va forte, gioca, corre e vince, la Roma , nonostante ciò che le gira intorno riguardo il futuro economico e societario, tiene botta. Ha buttato via una vittoria meritata contro l’Inter, ma con la difesa a tre, tiene meglio il campo, gioca bene in ampiezza e verticalizza con efficacia.