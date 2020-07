Probabili formazioni, Juventus-Lazio: Inzaghi perde anche Luis Alberto, dubbi a sinistra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza Bernardeschi (squalificato), la Juventus alla ricerca di una soluzione in attacco: Douglas Costa dal primo minuto o Cuadrado alto. In difesa, invece, Bonucci titolare con De Ligt. Szczesny tra i pali; linea a quattro con Danilo e Alex Sandro terzini e De Ligt e Bonucci centrali. A centrocampo, Rabiot dovrebbe tornare titolare con Pjanic e Bentancur. Insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala, per adesso favorito Cuadrado ma se giocasse Douglas Costa il colombiano sarebbe arretrato terzino, escludendo dall'inizio Danilo.Lazio in emergenza totale. Inzaghi non recupererà nessuno dall'infermeria, anzi, alle assenze di Leiva, Marusic, Correa, Radu e Lulic, si aggiunge anche quella pensatissima di Luis Alberto. Parolo e Cataldi si alterneranno nei due ruoli. Dubbia anche in difesa con Acerbi che potrebbe essere dirottato a sinistra con Luiz Felipe centrale. JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny, 13 Danilo, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 16 Cuadrado, 10 Dybala, 7 Ronaldo All. Sarri LAZIO (3-5-2): Strakosha; 15 Bastos, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 16 Parolo, 8 D. Anderson; 20 Caicedo, 17 Immobile. All.: InzaghiArbitro: Orsato di SchioVar: MazzoleniIn tv: ore 21,45 Sky Sport Serie A e 251