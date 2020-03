«Non siamo d'accordo sulla partita rinviata a domenica, siamo già stati ad Udine due giorni, e dovremmo tornarci per altri tre vista anche la chiusura dell'aeroporto». Lo ha detto il dg della Fiorentina Joe Barone ieri notte a 'Tiki Takà.«Nelle prossime ore daremo la nostra risposta ufficiale ma in questo momento la Fiorentina non è a favore della decisione della Lega, preferiremmo giocare il pomeriggio» ha aggiunto il dirigente viola.

Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA