Serie A, Valeri: errore evidente. La Var così perde credibilità

Stavolta non... Var proprio. Già, perché quello che è successo a Firenze è un colpo alla credibilità della Video Assistant Referee, che dovrebbe spegnere (o quanto meno smorzare) le polemiche e non alimentarle, com' è invece avvenuto ieri al Franchi. Colpa della decisione presa dall'arbitro Valeri, che ha punito con un calcio di rigore una caduta in area di Chiesa. L'attaccante, dopo essere entrato di corsa in area, avverte la presenza di Toloi alle sue spalle, rallenta e si lascia cadere, prima di un lieve contatto con il braccio e con la gamba del difensore dell'Atalanta. Valeri fischia il rigore e il Var non interviene per revisionare quello che, già a occhio nudo, è un errore. Da capire se il Var, in questa occasione, non intervenga a sostegno di Valeri (c'era Doveri davanti al video) perché ritenga sufficiente il leggero contatto per non dover intervenire sulla valutazione dell'arbitro, come vuole il protocollo. Resta il fatto che l'errore è evidente (e anche chiaro...) e viene a macchiare la prova dell'arbitro internazionale che, giusto qualche giorno fa, era stato pubblicamente redarguito da Nicchi dopo la fretta avuta nell'annullare un gol al Toro davanti a un fuorigioco dubbio. Lì, fu l'assistente a indurlo in errore, stavolta, probabilmente, l'arbitro romano ci ha messo del suo, dimostrando di aver perso quella forma che lo aveva spinto fino al mondiale (sia pure come Var). Un altro assistente, Di Liberatore, anche lui internazionale e che al Mondiale era in campo, sabato pomeriggio nel derby Roma-Lazio ha fatto commettere un altro clamoroso errore a Rocchi (per sua fortuna non incisivo), che ferma il gioco per un fuorigioco su rimessa laterale... Segnali, forse, che c'è già stanchezza nel gruppo di arbitri di A (pochi) a disposizione di Rizzoli, che ormai fischiano ogni settimana senza soluzioni di continuità. Anche Banti, sempre sabato ma in Juventus-Napoli, ha suscitato perplessità nella gestione dei cartellini e, quindi, nella valutazione dei falli. Nel resto della giornata, Sacchi considera falloso un intervento a gamba alta in area tra Spolli e Perica e fischia il rigore, mentre Fabbri, in Parma-Empoli, vede bene su un fallo di mano di Bruno Alves sul cross in area di Traoré spizzato sul compagno di Gagliolo.

