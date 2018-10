Atalanta, Percassi: «La Var così è inutile, lasciamola perdere»

«Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità». Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, dice la sua sulla tecnologia a bordo campo all'indomani del caso del rigore concesso alla Fiorentina sul presunto contatto fra Toloi e Chiesa: «A Firenze abbiamo giocato una grande partita e siamo stati capaci di mettere in difficoltà una grande squadra, perdendo per un episodio che abbiamo già commentato abbastanza», prosegue Percassi. (



Percassi riserva qualche appunto anche alla squadra: «I giocatori nuovi si devono integrare bene, ma ho fiducia nel lavoro del mister - chiude -. Nel calcio serve fare gol. Prima, non prenderle, ma poi occorre segnare. Domenica con la Sampdoria sarà una partita importantissima: Se si guarda la classifica, bisogna dedurne di dover stare attenti. Il primo obiettivo è mantenere la categoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA