Serie A, gli arbitri della quarta giornata: la Lazio con Maresca, per la Roma c'è Sacchi

Archiviata la pausa per le Nazionali, si torna in campo in Serie A. Il campionato italiano va di scena nel weekend con la quarta giornata e Rocchi ha reso note le designazioni degli arbitri per le dieci partite del weekend. Ecco l'elenco completo

JUVENTUS–LAZIO Sabato 16/09 h.15.00

MARESCA

BACCINI – PAGLIARDINI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI



INTER–MILAN Sabato 16/09 h.18.00

SOZZA

CARBONE – GIALLATINI

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PICCININI

GENOA–NAPOLI Sabato 16/09 h.20.45

FABBRI

BRESMES – SCARPA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI–UDINESE Domenica 17/09 h.12.30

DOVERI

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI PAOLO

FROSINONE–SASSUOLO Domenica 17/09 h. 15.00

PRONTERA

CAPALDO – LAUDATO

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

MONZA–LECCE Domenica 17/09 h. 15.00

MARINELLI

MONDIN – DI GIACINTO

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

FIORENTINA–ATALANTA Domenica 17/09 h. 18.00

PAIRETTO

IMPERIALE – DI GIOIA

IV: DI BELLO

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA–EMPOLI Domenica 17/09 h. 20.45

SACCHI

TOLFO – MASSARA

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MIELE



SALERNITANA–TORINO Lunedì 18/09 h. 18.30

GIUA

CECCONI – CIPRIANI

IV: VOLPI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

H. VERONA–BOLOGNA Lunedì 18/09 h. 20.45

LA PENNA

DI IORIO – BARONE

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO