Lazio pronta a blindare Felipe Anderson e il brasiliano punta la Juve: mai a segno contro i bianconeri

Era il prossimo prolungamento in programma e ora manca poco per l’annuncio. Felipe Anderson di recente non si era nascosto: «La Lazio è parte della mia vita. Qui mi sono sposato e avrò una bambina: per me e la mia famiglia non sarà mai solo una squadra di calcio». L’ennesima dichiarazione d’amore ai colori biancocelesti che, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, resteranno ancora per molto quelli sulla maglia numero 7 del brasiliano.

Lazio, incontro per il prolungamento di Felipe Anderson

L’entourage dell’esterno lunedì si è incontrato con la società per trovare la quadra sul futuro. Con il contratto in scadenza nel 2024, al giocatore è sempre stato promesso che un giorno sarebbe tornato a quanto guadagnava ai tempi del West Ham (circa 3 milioni di euro).

Felipe due estati fa aveva accettato di decurtarsi lo stipendio attorno ai 2,2 milioni più bonus, ma dopo 101 partite consecutive giocate quasi tutte da protagonista è arrivato il momento di prendersi ciò che gli spetta, con la Lazio disposta a trattenerlo per almeno altri quattro anni.

Lazio, ecco Guendouzi: «Sarri perfetto per me. Sono qui per vincere, ma non chiamatemi "Bad Boy"»

Ora c’è la Juve, bestia nera di Felipe

La sorella-agente sta portando avanti i discorsi con la società senza distrarre il calciatore, al momento concentrato solo sul campo e sulla sfida con la. Sabato infatti il brasiliano punterà a festeggiare l’avvicinamento al prolungamento magari sbloccandosi una volta per tutte con i bianconeri. Ad oggi infatti, nonostante sia la più affrontata (16 partite), contro la squadra diil brasiliano non ha mai inciso né con gol e né con assist. È l’unica delle big con le quali il numero 7 della Lazio non è ancora riuscito a dare sfogo al suo estro. Addirittura solo lo scorso anno è arrivata la prima vittoria per Pipe, che adesso però è pronto a lasciare il segno. Il percorso di maturità prevede anche questo.