Roma-Empoli, la probabile formazione di Mourinho: Ndicka pronto per l'esordio, in attacco Dybala e Lukaku

Trigoria torna a popolarsi. Terminate le partite delle nazionali, tutti i calciatori impegnati torneranno oggi nella Capitale ad eccezione di Paredes che ritarderà di qualche ora per via del viaggio intercontinentale. Resta un rebus la formazione anti-Empoli (domenica ore 20.45), per via degli infortuni che hanno colpito i giallorossi. Sono rientrati Pellegrini e Mancini, il capitano è in forte dubbio mentre Gianluca potrebbe farcela stringendo i denti. Se la contrattura rimediata in Azzurro dovese far male, allora spazio a Llorente, Smalling e Ndicka. Per l’ivoriano sarebbe l’esordio con la Roma, ma non ha potuto sfruttare i 15 giorni di stop per lavorare a tu per tu con Mourinho.

Lukaku è pronto, doppietta show in Nazionale: Mourinho sorride

Se non era pronto nelle prime tre partite di campionato, allora potrebbe non esserlo nemmeno domenica. La soluzione d’emergenza, quindi, sarebbe arretrare Cristante, ma a quel punto in cabina di regia siederà Paredes con Bove e Aouar nei ruoli di mezzali.

L’ex Eintracht non è al meglio, è uscito per infortunio contro il Milan (lesione flessore coscia sinistra) e potrebbe non farcela. Nemmeno Renato Sanches è in forma ottimale, anche se è fermo già dal 24 agosto e avuto più tempo per riprendersi. Dunque, l'ipotesi di abbassare Cristante potrebbe scontrarsi con le necessità di avere un centrocampo più robusto. Sulla corsia di destra giocherà uno tra Celik, Karsdorp e Kristensen (volato in nazionale in extremis), a sinistra Zalewski. Escluso l’impiego di Spinazzola per le condizioni fisiche precarie. Le certezze sono in attacco con la coppia Dybala-Lukaku. Romelu tornerà galvanizzato dalle due partite in nazionale dove ha segnato una doppietta contro l’Estonia portandosi a otto gol realizzati nelle gare di qualificazione all’Europeo.

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Llorente, Smalling, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku