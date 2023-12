Mourinho, ecco perché ha risposto in portoghese a Dazn: «Il mio italiano non è abbastanza ricco»

Mourinho, intervista in portoghese dopo Sassuolo-Roma: la nuova provocazione dello Special one. Il tecnico della Roma ha risposto nella sua lingua madre a Dazn alle domande di Tomasso Turci. Ha ringraziato la società e Tiago Pinto per il supporto prima del match. «Mi hanno dato fiducia in queste ultime 24 ore, ringrazio Pinto per le sue parole. Perché parlo portoghese? Perché così posso essere compreso meglio che in italiano. Il mio vocabolario italiano non è abbastanza ricco».

Mourinho in portoghese, cosa ha detto

«Oggi c’è stato l’atteggiamento giusto e pure oggi vincete all’ultimo - ha detto Mourinho - vittoria dei giocatori e dei romanisti che sono arrivati allo stadio.

Ringrazio la proprietà e il direttore Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno dato e offerto sostegno e stabilità emotiva che serve per svolgere questo lavoro. E’ una grande vittoria, sofferta e meritata perché la nostra squadra era la migliore anche sotto di un gol. Sono molto felice per i giocatori e per tutti i nostri tifosi. Voglio dedicare una parola al mio fantastico assistente Foti che era fuori ma ha lavorato molto per questa vittoria».

Il motivo del portoghese

«Parlo portoghese perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti - ha spiegato l'allenatore della Roma - Quando ho parlato di stabilità emotiva parlavo di una qualità necessaria nel calcio per rendere ai massimi livelli. In merito alla discussione con la panchina del Sassuolo per una palla non restituita dico che per ricevere fair play è necessario darlo e nella loro squadra c’è un giocatore che non ha fair play».