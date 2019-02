Sassuolo e Juventus si affrontano al Mapei Stadium nella sfida domenicale delle ore 18 in programma per la 23a giornata di Serie A. I neroverdi vengono dal buon pareggio colto a Marassi nella sfida contro il Genoa di domenica scorsa, mentre i bianconeri, saldamente al comando del torneo in corso, vogliono riscattarsi immediatamente dopo il 3-3 casalingo col Parma, al termine del quale Allegri e i suoi ragazzi sono sembrati bersaglio di critiche davvero eccessive.Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Sensi, Locatelli; Berardi, Djuricic; Babacar.Szczesny; De Sciglio, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano RonaldoNei 5 precedenti del Mapei stadium giocati in Serie A si contano una sola vittoria del Sassuolo, un unico pareggio e 3 affermazioni della Juventus, l'ultima delle quali il 17 settembre 2017 per 1-3 grazie alla tripletta di Dybala e alla rete neroverde di Politano. La Juventus ha fin qui vinto 9 delle 10 trasferte giocate in questo campionato, mentre il Sassuolo tra le mura amiche ha raccolto 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte per un totale di 17 punti sui 30 che conta in classifica.