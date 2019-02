Allegri: «La Juventus ha giocato bene». De Zerbi: «Il rigore per noi poteva starci»

La Juve ha trovato un buon Sassuolo davanti, ma alla lunga è venuta la forza della squadra bianconera: «I miei uomini - le parole di Allegri - devono migliorare ancora la condizione fisica e non avere momenti di pausa come è accaduto nei primi dieci minuti di gioco. Passate le fase iniziali, la squadra si è messa più tranquilla e ha avuto la pazienza di andare in vantaggio al momento giusto. La Juve ha giocato bene contro un buon Sassuolo».



De Zerbi ha parlato anche dell'intervento del portiere juventino su Djuricic in avvio di gara: «Ho rivisto l'episodio del rigore - spiega l'allenatore del Sassuolo -, poteva anche starci la massima punizione. Abbiamo giocato una partita di personalità e coraggio. Sbagliato il gol del vantaggio, potevamo fare l'1-1. Le mie scelte sui cambi sono dettate da esigenze di gioco. Abbiamo fatto bene, siamo in una buona situazione. Il nostro campionato è bello. Se ci accontentiamo finiamo questa crescita, se chiediamo qualcosa di più a noi stessi, possiamo ancora migliorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA