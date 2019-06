Sarri ora diventa un film: ecco "il Sarrismo" per il Festival di Bologna

Sarà presentato in anteprima italiana al Biografilm Festival di Bologna, l'8 giugno, il documentario 'Maurizio-Il sarrismo: una meravigliosa anomalià, film prodotto da Santi Bailor Film & Meleagris Films sul 'pensiero filosoficò che si è formato nell'opinione pubblica e tra i tifosi intorno all'allenatore ex Napoli in particolare durante la sua esperienza in Campania e in questa stagione al Chelsea. Il documentario segna l'esordio del regista pugliese Francesco Inglese, con la voce narrante dell'attore Massimiliano Gallo, tra interviste a personalità e addetti ai lavori, tra cui il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, Maurizio De Giovanni, Federico Buffa, Paolo Condò, Lele Adani, il direttore della Rai di Napoli Francesco Pinto, Andriy Shevchenko, Gianfranco Zola, Edoardo Bennato e Anastasio. Hanno collaborato alla realizzazione del film anche gli autori della pagina Facebook Sarrismo-gioia e rivoluzione. L'8 giugno, al Biografilm Festival, sarà proiettato anche Diego Maradona di Asif Kapadia.

Ultimo aggiornamento: 14:22

