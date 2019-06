Insigne: «Sarri alla Juve? Spero cambi idea»

l capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è chiaro:«Sarri alla Juve? Spero che alla fine cambi idea». «Per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto tanto -aggiunge Insigne dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano-. Si è sempre schierato dalla nostra parte. Poi è un professionista e non può allenare per sempre. Ha fatto benissimo al Chelsea arrivando terzo e vincendo l'Europa League. Dispiace, sarà dura vederlo su quella panchina. Non riesco a esprimermi, sono napoletano e conosco il pensiero dei tifosi e come stanno vivendo questa situazione».

«Se resto al Napoli? Io mi sento bandiera del mio club, sono orgoglioso di giocare nella squadra della mia città e del mio cuore. E inoltre ho ancora quattro anni di contratto». È la risposta data da Lorenzo Insigne sul suo futuro. «Non ho vissuto un'annata facile, essendo napoletano e capitano del Napoli ho molte pressioni - ha aggiunto l'attaccante dal ritiro di Coverciano - Ma finché faccio bene a Napoli non mi mancano neanche i trofei anche se ovviamente vorrei metterne qualcuno in bacheca dopo tanti secondi posti, vorrei riuscirci per la squadra e per le qualità che ha»

