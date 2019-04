Roma, le pagelle: Manolas e Fazio invalicabili, Dzeko dà la scossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENOVA De Rossi spinge la palla in porta con il suo grande cuore e al tempo stesso rialza la Roma a Marassi. Ranieri cambia in corsa e si prende i 3 punti preziosi per la corsa Champions.Interrompe la raffica di rinvii a lunga gittata per volare sulla conclusione di Defrel. E' l'unico intervento. Concentrato.Finisce presto la benzina, ma almeno prova a tenere la posizione. Si arrende all'inizio della riprrsa Scolastico.Gioca sull'anticipo e, quando serve, in recupero. Palla anche in tribuna, non c'è da vergognarsi di questi tempi. Essenziale.Movimenti giusti e chiusure decenti. Di testa e di piede. Attento.Spinge con continuità ed efficacia. Ammonito, salterà per squalifica l'Udinese. Batte il corner da 3 punti dopo la scivolata decisiva su Gabbiadini. Caparbio.Il meglio lo dà, anche per le sue caratteristiche, quando va all'assalto. Incursore, dunque, più che interditore. Ha la chance per il vantaggio, ma indirizza a lato. Propositivo.Anche se sbaglia qualche pallone che scotta, cerca di dare un senso alla manovra che è lenta e scontata. Timbra il match e rialza i compagni. Leader.Partenza vivace. Si accentra da destra per usare il sinistro, mettendolo a disposizione dei compagni. Non copre come dovrebbe Murru. Intraprendente.Va a sprazzi, come gran parte dei compagni. Spreca di testa nel primo tempo e fatica ad entrare in partita. Spaesato.Suo l'unico tiro nello specchio della porta fino all'intervallo. Si sacrifica. E si stanca. Semplice.Spalle alla porta di Audero, si vede nella gestione del pallone Quando aiuta i compagni a uscire dal guscio. Mai da finalizzatore. La sua girata di testa deviata da Audero è decisiva per il successo. Equilibrato.Senza terzini di ruolo, entra per Karsdorp e va a destra. E ci sta bene. Disponinibile.Ha spazio, al posto di Pellegrini, per aiutare Schick. Si fa sentire, anche nell'area di Mirante. Trascinatore.Dentro per Kluivert, fa il suo. Utile.Quando decide di vincere la partita, sceglie gli uomini giusti. L'ingresso di Dzeko cambia la storia del match. Lucido