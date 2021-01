Sampdoria-Inter 0-0 diretta Prima occasione per Lautaro Martinez

A Marassi l'Inter cerca il nono successo consecutivo per tentare il sorpasso al Milan capolista in attesa del big match contro la Juventus. Conte sceglie la coppia Sanchez-Lautaro in attacco, con Lukaku convocato ma in panchina. A centrocampo non gioca Vidal, spazio a Gagliardini. Ranieri punta su Keita in attacco.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

