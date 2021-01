Inter, Conte tira un sospiro di sollievo: niente lesioni per Lukaku

L'Inter può tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni fisiche di Lukaku, uscito anzitempo contro il Crotone per una contrattura al quadricipite della coscia destra. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari per il belga. Per questo motivo l'attaccante potrebbe essere convocato per la sfida di domani a Genova contro la Sampdoria, anche se solo per sedersi in panchina.

Chi affiancherà Lautaro Martinez, il mattatore dell'ultima gara con una tripletta? Antonio Conte è orientato a puntare su Perisic, che già diverse volte in questa stagione ha agito da seconda punta. Il croato sarebbe in vantaggio su Sanchez. Ma non è da escludere un impiego anche del cileno. Per quanto riguarda il centrocampo, rientra Gagliardini. L'Inter punta al sorpasso al Milan e alla nona vittoria di fila. I rossoneri di Stefano Pioli saranno poi impegnati la sera a San Siro nel big match contro la Juventus dell'ex Andrea Pirlo.

