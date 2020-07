Sampdoria-Cagliari, dalle 19.30 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sampdoria e Cagliari incrociano le armi questa sera per la 33esima giornata di Serie A. Grazie alla importantissima vittoria di Udine colta dai ragazzi di Ranieri in occasione dello scorso turno di campionato, i blucerchiati si sono portati a +6 dal terzultimo posto occupato dal Lecce, e cercano questa sera punti per raggiungere al più presto la salvezza matematica; non ha però intenzione di concedere sconti il Cagliari, reduce dallo 0-0 interno col Lecce e al momento a quota 41 in graduatoria.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.(3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Klavan; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.Ottimo momento per la Sampdoria, che nelle ultime 4 gare ha totalizzato 9 punti uscendo sconfitta solo dal difficilissimo campo di Bergamo per mano dell'Atalanta; Cagliari corsaro una sola volta nelle ultime 11 trasferte di campionato, 0-1 sulla SPAL alla 30esima giornata: nelle altre 10 gare, 6 pareggi e 4 sconfitte.