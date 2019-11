Salvini, derby e politica: «Forza Inter? No, non si può sentire»

«Uno spettacolo, seguitemi!», Matteo Salvini è a Rho per la Fiera del ciclo e motociclo. Mentre gira gli stand, tra selfie e strette di mano, c'è chi grida «Matteo Forza Napoli!». Lui non ci sta e, da tifoso rossonero, ribatte: «Forza Milan!». «Una volta Forza Milan...», gli fa notare un altro che gli chiede uno 'scattò ricordo. Il leader della Lega gli dà ragione: «Una volta Forza Milan...». Poi ci ripensa: «Forza Milan sempre!». E quanto un ragazzo lo provoca («Forza Inter!»), il 'Capitanò sorride: «Dai Forza Inter non si può sentire...».





