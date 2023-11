Salisburgo-Inter 0-1, decide il solito Lautaro. Nerazzurri già agli ottavi: ora è sfida per il primo posto con la Real Sociedad

In terra austriaca l’Inter stacca il pass per gli ottavi. A Salisburgo finisce con la vittoria dei nerazzurri che sbagliano un po’ troppo e soffrono l’aggressività degli avversari, ma festeggiano a 5’ dalla fine grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez. Assente Pavard per infortunio, in difesa debutta Bisseck (per la prima volta titolare), mentre Darmian e Carlos Augusto sono i due esterni, con Dumfries (non al meglio) e Dimarco in panchina. A centrocampo c’è Frattesi e in attacco è Sanchez a far rifiatare Lautaro Martinez. Ma la novità è il ritorno in panchina di Arnautovic. Il primo tiro in porta è di Bidstrup, ma la sua conclusione sorvola la traversa.

L’Inter fa fatica a riorganizzarsi. Soffre la velocità e il pressing del Salisburgo. Gloukh prova a impegnare Sommer, bravo a respingere con i pugni. Poi ci prova Konaté con un tentativo dalla lunga distanza, che non sorprende il portiere svizzero. L’Inter si sveglia prima dell’intervallo con una conclusione di Bisseck, un colpo di testa di Bastoni e un tentativo di Frattesi, che va al tiro senza inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa, come accaduto nella prima mezz’ora, l’Inter appare poco lucida. Gli austriaci ne approfittano per ripartire.

Puntano a sfruttare la velocità del solito Konaté, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Da parte sua, l’Inter resta bloccata ed è sempre Sommer a salvare la baracca, deviando in angolo un tiro insidioso di Dedic. I nerazzurri si giocano le ultime carte. Entrano Barella e Lautaro Martinez per Mkhitaryan e Sanchez. E l’Inter sfiora subito il gol. Calcio d’angolo, l’argentino spizza sul primo palo, ma Thuram non riesce a deviare in rete. Cresce la squadra di Inzaghi, che sfiora il gol con Asllani, tanto che Schlager è costretto a parare in due tempi. Poi Lautaro Martinez colpisce la traversa e segna su rigore ed è festa nerazzurra in Champions.