Salernitana-Udinese, partita sospesa al 60': oggetti in campo lanciati dai tifosi

L'ultima partita del campionato di Serie A tra Salernitana e Udinese è stata sospesa al 60' perché i tifosi locali hanno iniziato a lanciare oggetti in campo per protestare contro la squadra che sta perdendo 4-0. Un risultato che potrebbe condannare i campani alla retrocessione. E ciò si verificherebbe se allo stadio Arechi il risultato rimanesse invariato mentre il Cagliari, impegnato a Venezia, riuscisse ad andare in vantaggio e vincere la partita. Il match a Salerno è ripreso dopo 5 minuti, a seguito dell'arrivo di diversi fumogeni in campo.

🚨💥 Se ha parado durante unos minutos el partido en Salerno por el lanzamiento de bengalas a los jugadores por parte de los tifosi locales



Sucedió cuando Roberto Pereyra hizo el 0-4 para Udinese.



Recuerdo que la Salernitana se juega el descenso. Ambiente muy cargado. pic.twitter.com/0TikTojolq — Adrián Soria (@adrsoria) May 22, 2022

