Ronaldo rompe il silenzio: «Per fortuna il calcio ha memoria, i veri campioni non si spezzano»

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio social post eliminazione e mette il Cagliari nel mirino. «Non è importante quante volte cadi nella vita, ma piuttosto quanto velocemente e più forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla lotta in campionato, sulla finale di Coppa Italia: tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione», scrive il bomber della Juventus a corredo di una foto in cui si allena con il solito impegno. «E’ vero che il passato appartiene ai musei, ma per fortuna il calcio ha memoria, e anche io! - prosegue Ronaldo - La storia non può essere cancellata, viene scritta ogni giorno con resilienza, spirito di squadra, tenacia e tanto duro lavoro. E quelli che non lo capiscono, non raggiungeranno mai la gloria e il successo».

APPROFONDIMENTI JUVENTUS Pirlo: «Champions? Bella botta, ora serve orgoglio. CR7 deluso,...

LEGGI ANCHE--> Alex Sandro: «Ronaldo triste come tutti. Abbiamo ancora campionato e Coppa Italia»

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA