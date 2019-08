La Roma chiude per Zappacosta: in arrivo nelle prossime ore. Santon verso il Maiorca

La Roma è riuscita a piazzare Davide Santon che, dopo le perplessità iniziali, si è convinto ad accettare il Maiorca dove si trasferirà assieme alla famiglia in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione, quella di Petrachi, che libera il posto per Davide Zappacosta: il Chelsea di Marina Abramovic ha accettato il prestito secco, il terzino potrebbe volare nella Capitale già questa sera e sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart nella giornata di domani. La chiave per l’affare è stato il procuratore Alessandro Lucci, lo stesso di Florenzi, che nei giorni scorsi ha convinto la proprietà Blues ad accettare la proposta dei giallorossi. Fonseca si ritroverà, dunque, con due terzini di livello da schierare sulla destra: la partenza di Karsdorp (Feyenoord) e quella di Santon stavano preoccupando il tecnico che adesso può tirare un sospiro di sollievo. Ultimo aggiornamento: 11:30





