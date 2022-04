Roma, Zaniolo si allena ancora a parte: in dubbio la sua presenza contro il Bodo in Conference League

Ancora a parte. Anche oggi Zaniolo ha svolto lavoro individuale. Nicolò rimane quindi in dubbio per la trasferta di Bodo di giovedì. Il problema al flessore riportato in Nazionale ancora non è stato risolto. Considerando poi che Pellegrini, ammonito a Genova contro la Sampdoria, sarà squalificato e costretto a saltare il match contro la Salernitana, non è escluso che il nazionale azzurro possa essere risparmiato per la gara di campionato.

Tradotto: potrebbe comunque venir convocato (se ne saprà di più oggi) ma partirebbe ancora una volta dalla panchina. Oggi, intanto, come di consueto nella seduta successiva ad una partita, i calciatori che sono stati impiegati ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra (presente anche Spinazzola), mentre per gli altri normale allenamento. Capitolo Abraham: dopo i primi esami svolti a Villa Stuart di ritorno da Genova, domani svolgerà una ecografia di controllo. Per l'inglese, al momento, la diagnosi è di una forte contusione.