Roma, la stampa inglese attacca Mourinho per il giallo “cercato” da Pellegrini: «Una buffonata»

Quando il protagonista è José Mourinho, nulla passa in osservato. Questa volta a finire sotto la lente d’ingrandimento della stampa inglese è l’ammonizione di Lorenzo Pellegrini incassata nella gara di ieri contro la Sampdoria al momento della sostituzione: appena sulla lavagnetta luminosa appare il suo numero, lui passa la fascia a Mancini e poi compie il gesto insolito di levarsi i parastinchi. A quel punto l’arbitro tira fuori il cartellino giallo e lo ammonisce per aver perso tempo, Pellegrini era diffidato e salterà la partita contro la Salernitana, ma sarà regolarmente in campo contro Napoli e Inter. Un episodio sottolineato da decine di tifosi partenopei e di oltremanica (notoriamente contro l’antisportività), quest’ultimi lo hanno definito “La solita m… di Mourinho”. Il quotidiano Daily Star, invece, una il termine "buffonata” in una didascalia di una foto che ritrae l'ammonizione. Nello stesso articolo è riportato anche un video di un tifoso che grida il suo disappunto contro il gesto.

Il precedente di Mourinho

Nulla di nuovo per Mourinho, era già accaduto ai tempi del Real Madrid quando consigliò a Sergio Ramos e Xabi Alonso di farsi espellere per saltare la successiva gara del girone di Champions. Oppure, ai tempi dell’Inter quando Maicon, a ridosso della pausa natalizia, incassò un giallo per prolungare le vacanze. Ammonizione frutto di un accordo tra il terzino e lo Special One: solo in caso di doppietta il brasiliano avrebbe potuto godersi più giorni di ferie. I due gol arrivarono e Maicon si tolse la maglia per esultare, obbligando l’arbitro a estrarre il cartellino.