Roma-Verona: formazioni ufficiali, orario e dove vederla: Dybala titolare con El Shaarawy e Lukaku

Daniele De Rossi è pronto all'esordio da nuovo allenatore della Roma: all'Olimpico i giallorossi ospitano l'Hellas Verona per cercare di ripartire. Pronti Dybala e Lukaku in attacco insieme a El Shaarawy. A centrocampo mancherà Cristante per squalifica, Bove dal 1'.