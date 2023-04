Roma-Udinese, le probabili formazioni: emergenza in attacco. Mourinho non terrà la conferenza stampa

La Roma tornerà domani in campo contro l’Udinese allo stadio Olimpico alle ore 20.45. L’obiettivo è restare in scia per il quarto posto nonostante l’emergenza in attacco a cui Josè Mourinho dovrà far fronte. Il tecnico oggi sabato 15 aprile non terrà la conferenza stampa pre-partira, parlerà direttamente dopo la gara. Assenti Tammy Abraham e Ola Solbakker per la lussazione alla spalla, l’inglese proverà a recuperare per giovedì prossimo in vista della gara contro il Feyenoord ed è comunque esclusa l’operazione chirurgica. Non ci sarà nemmeno Paulo Dybala per un dolore all’adduttore della coscia destra rimediato a Rotterdam, in giornata verranno diffusi i risultati degli esami strumentali a cui l’argentino si è sottoposto. Possibile il turnover sulle fasce con Celik a destra e Zalewski a sinistra, in difesa Llorente potrebbe prendere il posto di Ibanez. A centrocampo spazio a Matic-Cristante, sulla trequarti Wijnaldum e Pellegrini (o El Shaarawy), mentre la punta centrale sarà Belotti.

Roma, Dybala punta alla sfida di giovedì: oggi gli esami. Ma l'attacco giallorosso stenta

Roma-Udinese, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Ibanez, Spinazzola, Camara, Tahirovic, Volpato, Bove, 7 El Shaarawy. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Solbakken, Dybala, Abraham.

Squalificati: -. Diffidati: Matic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.Allenatore: Sottil. A disposizione:20 Padelli, Piana, Abankwah, Masina, Zeegelaar, Buta, Ebosele, Arslan, Samardzic, Pafundi, Thauvin, Nestorovski. Indisponibili: Deulofeu, Ebosse. Squalificati: -.Diffidati: Udogie, Lovric.

ARBITRO: Giua di Olbia.