Roma, Totti: «Fonseca ha trasmesso energia e positività»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono contento del momento della squadra e che Fonseca abbia capito cosa significa essere a Roma». Lo ha detto Francesco Totti durante la presentazione del libro di Paolo Condò “La storia del calcio in 50 ritratti” che si è svolta al centro congressi La Nuvola. L’ex numero 10 giallorosso ha ripercorso i tratti più significativi della sua carriera, parlando anche della Roma di oggi: «Fonseca ha trasmesso positività ed energia a una squadra inizialmente in difficoltà e con delle lacune. Pensiamo e speriamo che sia un percorso positivo perché la Roma deve essere tra i top club in Europa». L’ex dirigente ha assistito a San Siro al pareggio dei giallorossi contro l’Inter in cuiha indossato per la prima volta la fascia di Capitano e, incalzato Walter Veltroni moderatore dell'evento, ha raccontanto: «Lorenzo faceva il raccattapalle quando giocavo, guardava da lontano. È un giocatore che può fare quei passaggi. Mi piace ma preferisco non parlarne… Poi per la prima volta domenica ha indossato la fascia da capitano. Nulla toglie a Florenzi, lui è il capitano. Non ho nulla contro di lui».