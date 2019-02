San Valentino in famiglia per Francesco Totti che ha festeggiato la festa degli innamorati in un ristorante della Capitale con Ilary, Cristian, Chanel e Isabel. In una foto pubblicata su Instagram dall’ex capitano romanista si vede la famiglia al completo seduta a tavola e nel post si legge: «Con voi è sempre San Valentino» con annesso tanto di cuore rosso che ha fatto impazzire i suoi follower.





