Roma, Di Francesco riabbraccia Perotti. Zaniolo nel "Team of the week" Uefa

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina dopo il 2 a 1 rifilato al Porto firmato da Zaniolo, entrato nel "Team of Week" della Uefa assieme a Dzeko, Benzema, Mbappè e Di Maria. Di Francesco ha finalmente riaccolto in gruppo Perotti fermo per un infortunio al polpaccio da ormai un mese e mezzo, l’argentino punta a strappare la convocazione per la gara con il Bologna di lunedì sera. Ci sarà sicuramente Olsen che ha recuperato dalla piccola lesione muscolare, mentre Karsdorp e Schick si accomoderanno in tribuna così come Under. «Contro il Porto è sta una bella partita, peccato per il gol sfortunato subito, si prende una volta su mille. Ora penseremo al ritorno, cerchiamo di passare e poi vediamo», ha detto Manolas in un’intervista ai canali social del club. Il greco rappresenta la spina dorsale della Roma composta anche da De Rossi e Dzeko, grazie a loro giovani come Zaniolo si stanno integrando a perfezione in Serie A. In una statistica pubblicata dal Cies la Roma compare come il primo club italiano per minuti impiegati dai giocatori del vivaio nei 5 maggiori campionati europei dal primo gennaio 2014. Trentasette giocatori sparsi in 28 club per oltre 134mila minuti (il 21% di questi nella Roma). In testa a questa speciale classifica ci sono il Barcellona e subito dopo il Real Madrid.

