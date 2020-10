Roma, Smalling è tornato: cori dei tifosi a Ciampino, lui applaude

Chris Smalling finalmente è tornato a Roma dopo una trattativa estenuante tra il club giallorosso e il Manchester United chiusa a pochi minuti dalla fine del calciomercato. Alla fine l’ha spuntata il Ceo Guido Fienga strappando il difensore per 15 milioni più 5 milioni di bonus che saranno corrisposti ai Red Devils solo in caso di vittoria della Champions League.



Smalling ha firmato con la Roma un contratto di tre anni e questo pomeriggio alle 16.45 è atterrato con un volo privato all’aeroporto di Ciampino, ad attenderlo numerosi cronisti e i tifosi che appena lo hanno visto in lontananza scendere le scalette dell’aereo hanno cominciato a intonare cori di incitamento. Felpa della Roma, mascherina sul volto e accompagnato dal suo procuratore, Chris si è diretto verso l’auto della società travolto dall’affetto dei presenti applaudendo e stringendo il pugno in segno di vittoria, poi, è stato accompagnato a Trigoria per fare i tamponi. Non saranno necessarie le visite mediche dato che, essendo un ex Roma, si ci è sottoposto alla ripresa del campionato dopo il lockdown. Domani il prima allenamento con la squadra e riprenderà così la sua nuova vita nella Capitale.

