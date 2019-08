Roma, ecco Smalling: alle 12 l’arrivo a Ciampino, poi visite mediche e firma

Il nuovo acquisto della Roma Chris Smalling alle 12 sbarcherà all’aeroporto di Ciampino. Il centrale prelevato in prestito dal Manchester United si sottoporrà immediatamente alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà per un anno ai giallorossi. Classe ‘89, Smalling è il centrale che va a completare il reparto difensivo come richiesto dal tecnico Fonseca. Il prestito costerà alla Roma 3 milioni di euro che, peró, pagherà interamente l’ingaggio di 5 milioni.





