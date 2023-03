Roma in silenzio stampa per protesta: nessun tesserato parlerà nelle gare contro Sassuolo e Lazio

La Roma entra in silenzio stampa e nessun tesserato della società parlerà prima e dopo le gare contro il Sassuolo (domenica 12 marzo) e Lazio (domenica 19 marzo). È questa la decisione che ha preso il club e comunicata al tecnico, per protestare contro il mancato annullamento delle due giornate di squalifica, inizialmente sospese, inflitte a José Mourinho in seguito alla lite con il quarto uomo Marco Serra in Cremonese-Roma. Il tecnico salterà i due match sopra citati perché la Corte sportiva d’appello non ha accolto il ricorso presentato dalla società. È la prima volta che la Roma si oppone a una squalifica del suo tecnico che nell’anno e mezzo in cui ha guidato il club è stato espulso ben cinque volte. A guidare la squadra ci sarà il suo vice Salvato Foti. Annullate, dunque, le conferenze stampa alla vigilia, l’intervista all’arrivo del pullman allo stadio, quella a fine primo tempo e quelle del post partita.