Diretta Roma-Shakhtar, le probabili formazioni e dove vederla: la prima di Dybala e Wijnaldum allo stadio Olimpico

Diretta Roma-Shakhtar. È la serata della presentazione ufficiale della nuova Roma di José Mourinho. Dopo la prima stagione con lo special One alla guida culminata con il successo in Conference League, la squadra giallorossa mette in mostra i suoi nuovi gioielli frutto di una campagna acquisti da top team. Dal primo minuto, per la prima volta allo stadio Olimpico (con oltre 60mila tifosi previsti) con la maglia della Roma ci sarà Paulo Dybala che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe giocare in coppia con Nicolò Zaniolo alle spalle di Tammy Abraham. Partirà probabilmente dalla panchina Georginio Wijnaldum, ultimo colpo messo a segno dal gm Tiago Pinto.

Roma-Shakhtar, orario e dove vederla

Il fischio d'inizio è fissato alle 20,45, ma la festa avrà inizio un'ora prima (alle 19,45) con la presentazione della squadra. Nell'intervallo è prevista l'esibizione di Blanco, vincitore di Sanremo insieme a Mahmood e noto tifoso della Roma. Il match sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Roma-Shakhtar, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trupin; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Korniienko; Stepanenko; Kashchuk, Sudakov, Bondarenko, Mudryk; Sikan. All. Jovicevic.

L'incasso per l'Ucraina

Roma-Shakhtar, un sold-out anche per la solidarietà. Tante le iniziative per il popolo ucraino questa sera all'Olimpico, nell'amichevole d'esordio casalinga della Roma. Dal logo dell'UNHCR, stampato sulle maglie indossate dai giocatori del club giallorosso, a quattro di queste che poi saranno firmate dagli uomini di José Mourinho e messe all'asta con tutti i proventi destinati a sostenere gli sforzi di soccorso umanitario da parte dell'Agenzia Onu per i Rifugiati. E non finisce qui, perché l'intero ricavato della vendita dei biglietti della partita sarà donato allo Shakhtar Donetsk, e in particolare al sostegno dello 'Shelter Center Arena Lviv'. Progetto che ha visto lo stadio di calcio della città di Leopoli convertito in un rifugio di emergenza per centinaia di rifugiati dalla crisi in corso: il ricavato dell'amichevole servirà per fornire loro cibo, cure mediche, assistenza all'infanzia e molto altro a chi ne ha bisogno.