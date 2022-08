Domenica 7 Agosto 2022, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 10:11

Con l’accordo tra Dazn e Tim (è terminata l’esclusiva di TimVision) e quello successivo della piattaforma streaming con Sky, il risiko tv della prossima stagione è stato definito. Da domani, lunedì 8 agosto, i contenuti di Dazn saranno visibili sul menù digitale di Sky Q e via satellite sul nuovo canale Zona Dazn al 214 del telecomando Sky. Due abbonamenti, un unico decoder e per attivare la fruizione del canale satellitare, che avrà in palinsesto gli eventi in diretta di Dazn oltre ai contenuti di approfondimento, sarà necessario integrare l’abbonamento con 5 euro al mese. Si tratta di una sottoscrizione che l’utente dovrà effettuare sul sito di Dazn in quanto è un’offerta commerciale dell’azienda britannica. Qui una guida completa su dove vedere il calcio in televisione e quanto costerà ogni singolo abbonamento.

Serie A, Dazn su Sky: accordo raggiunto. Il passaggio dall'8 agosto: cosa cambia per gli abbonati

La Serie A

Dazn resta il player principale avendo acquistato i diritti per tutte le 380 gare del campionato fino al giugno 2024: sette in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky. La piattaforma streaming, qualche settimana fa, ha annunciato i nuovi prezzi in vigore dal 2 agosto: 39,99 per l’abbonamento Premium e 29,99 euro al mese per quello Standard. Il primo permette di registrare fino a sei dispositivi e la visione dei contenuti sportivi in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza (non sulla stessa «rete domestica»); quello Standard permette di registrare due dispositivi e la visione in contemporanea su un dispositivo alla volta o su due dispositivi diversi, ma solo se connessi alla stessa «rete domestica».

Infine, per beneficiare della visione su satellite bisogna pagare 5 euro in più appunto. Invece, l’abbonamento a Sky Calcio (serie A, B e campionati esteri) costa 14,90 euro al mese per 18 mesi. Sky Sport costa 30,90 euro al mese (serie A, B, campionati esteri, Champions, Europa e Conference League, F1, MotoGp, Nba e Tennis) con un costo di attivazione di 9 euro. Serie A visibile su TimVision, anche se ha perso l’esclusiva: fino al 9 agosto è possibile abbonarsi per 12 mesi a 19,99 euro al mese (che diventeranno 29,99 tra un anno), con una tassa di attivazione una tantum di 19,99 euro. Pacchetto che comprende anche Infinity+, che trasmette tutte le partite della Champions tranne una del mercoledì (esclusiva di Prime Video).

Sarà trasmessa su Dazn, Sky ed Helbiz Live, piattaforma che costa 5,99 euro al mese e che è presente anche su Prime Video.

Eleven Sports ha tutte le partite in streaming. A partire dal 1° agosto sarà possibile acquistare un abbonamento mensile al costo di 9.99 euro al mese o un pass stagionale a 89.99 euro valido fino al 30 giugno 2023. E per premiare i suoi clienti più fedeli, Eleven ha deciso di tutelare gli utenti attualmente attivi mantenendo il loro prezzo bloccato fino a eventuale disdetta. Sulla Rai il posticipo del lunedì sera in chiaro.

È un’esclusiva Mediaset. Trasmette tutte le gare, compresa la finale di Supercoppa Italiana, in programma il 18 gennaio 2023 tra Milan e Inter (si giocherà in Arabia Saudita).

È la grande esclusiva di Sky (serve il pacchetto Sky Sport). Trasmette tutte le gare della massima competizione continentale, tranne quelle del mercoledì: sono esclusiva Amazon Prime che ha anche la finale di Supercoppa Europea in programma il 10 agosto tra il Real Madrid e l’Eintracht Francoforte. Dal 15 settembre l’abbonamento ai servizi di Amazon Prime, attualmente a 3,99 al mese, costerà 4,99 euro. Quello annuale passerà invece da 36 euro a 49,90. Il martedì una gara in chiaro su Mediaset. Capitolo streaming: Mediaset Infinity (7,99 euro al mese) trasmette tutte le gare tranne quella del martedì in chiaro e quella del mercoledì su Amazon Prime. Anche su Now sarà possibile seguire 121 match su 137 della Champions. Nel “pass sport” sono incluse anche tre partite di A per giornata, la serie B, l’Europa League, la Formula 1, il tennis, l’Nba e molto altro. Per averlo, il costo è di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso, i nuovi clienti possono usufruire di uno prezzo speciale per il primo mese, a 9,99 euro. È possibile disattivare il rinnovo del pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

La seconda manifestazione continentale, nella passata stagione vinta dall’Eintracht Francoforte, si potrà vedere su Dazn e Sky.

La terza manifestazione, l’anno scorso vinta dalla Roma di José Mourinho, si può vedere su Sky e i migliori match su Dazn.