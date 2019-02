Caos Roma, scritte sui muri contro Kolarov: «Abbassa la cresta croato di m...»

«Kolarov abbassa la cresta». È questa la scritta apparsa su un muro del quartiere Torrino (non poco distante dalla sua abitazione) contro il terzino giallorosso, dopo l’atteggiamento che ha tenuto alla stazione Termini in occasione della partenza per Firenze. Il serbo si è rivolto in maniera maleducata a un tifoso che esortava la squadra a svegliarsi dopo il 3-3 rimediato a Bergamo: «Sveglia tua madre» è stata la risposta di Kolarov che ha fatto infuriare l’ambiente. Poco vicino altre scritte «Kolarov “croato” di m…» e «Kolarov croato», un altro modo per colpire l’ex Manchester City (in realtà serbo) che è entrato nel mirino degli ultras romanisti non solo per il suo trascorso da calciatore della Lazio, ma anche per i recenti atteggiamenti giudicati strafottenti verso la tifoseria giallorossa. Ultimo aggiornamento: 11:00





