Venerdì 2 Settembre 2022, 11:55

Non solo regina del mercato, ma anche rivoluzionaria nell’approccio. Una approccio low cost che ha permesso alla Roma di rinforzarsi senza svenarsi. Il rapporto tra entrate e uscite riporta il segno più: incassati circa 50 milioni, spesi 8,5 grazie al tesseramento di calciatori a parametro zero. Inoltre, il monte ingaggi non è aumentato nonostante l’arrivo di Dybala, Wijnaldum, Celik e Belotti perché la Roma è riuscita a piazzare esuberi dallo stipendio d’oro. Da Diawara che percepiva 2,5 milioni a Kluivert (3) passando per Olsen (1,5) e Veretout (2,4). Sono entrati giocatori di livello il cui stipendio va a compensare quello dei colleghi in uscita. Tra le cessioni che hanno fatto incassare di più ci sono quelle die Pau Lopez (12 milioni), Veretout (11), Under (,84,), Felix (6).

Ecco entrate e uscite del mercato estivo:

ARRIVI - Totale spesa: 8,2 milioni

Celik (7 milioni, a titolo definitivo dal Lille). Belotti (a parametro zero). Dybala (a parametro zero). Camara (1,2 per il prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Olympiacos fissato a 11.5 milioni). Matic (a parametro zero) Svilar (a parametro zero) Wijnaldum (in prestito con diritto di riscatto dal PSG fissato a 8 milioni).

CESSIONI - Totale incasso 50,3

Pau Lopez (12 milioni, a titolo definitivo al Marsiglia). Veretout (11 milioni, a titolo definitivo al Marsiglia). Under (8.4 milioni, a titolo definitivo al Marsiglia). Felix (6 milioni, a titolo definitivo alla Cremonese). Olsen (3.5 milioni, a titolo definitivo all'Aston Villa). Florenzi (2.7 milioni, a titolo definitivo al Milan). Calafiori (1.5 milioni, a titolo definitivo al Basilea). Kluivert (in prestito con diritto di riscatto al Valencia fissato a 15 milioni). Diawara (3 milioni, a titolo definitivo all'Anderlecht). Ciervo (2 milioni, a titolo definitivo al Sassuolo). Villar (in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria fissato a 8 milioni). Carles Perez (in prestito con diritto di riscatto al Celta Vigo fissato a circa 12 milioni). Reynolds (in prestito con diritto di riscatto al KVC Westerlo fissato a 7 milioni). Milanese (750mila euro, a titolo definitivo alla Cremonese). Fuzato (gratis, a titolo definitivo all'Ibiza). Bouah (alla Reggina a titolo definitivo). Riccardi (al Latina a titolo definitivo).